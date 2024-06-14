غرامة وتحقيق.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن قراراته فيما يخص الأحداث التي تلت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وجاء بيان اتحاد السلة كالتالي:

إيماءً للأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز رجال من قبل جماهير فريق الاتحاد السكندري ولاعب النادي الأهلي سيف سمير..

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الآتي:

- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على جماهير فريق الاتحاد السكندري لما بدر منهم بعد انتهاء المباراة.

- تحويل اللاعب سيف سمير لاعب النادي الأهلي إلى التحقيق

وحسم الاتحاد السكندري لقب دوري السوبر لكرة السلة بالفوز على الأهلي في رابع مباريات سلسلة النهائي.

وأقيم النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وحسم زعيم الثغر هذه السلسلة بنتيجة 3-1.

وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى، ثم فاز الأهلي بالثانية.

وتمكن الاتحاد من قلب نتيجة المباراة الثالثة في النهاية ليفوز 80-78.

وتمكن الاتحاد من الفوز بالمباراة الرابعة بنتيجة 76-70.

وبذلك توج الاتحاد السكندري باللقب الغائب منذ نسخة 2020، للمرة الـ 14 في تاريخه بحسب سجلات الاتحاد المصري لكرة السلة.

أما الأهلي حامل آخر لقبين فتوقف رصيده عند 7 ألقاب.

الأكثر تتويجا بالدوري يظل الزمالك برصيد 15 لقبا.

وبذلك يضيف الاتحاد لقب الدوري إلى الكأس ليجمع الثنائية المحلية.