غرامة وتحقيق.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 20:45

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن قراراته فيما يخص الأحداث التي تلت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وجاء بيان اتحاد السلة كالتالي:

إيماءً للأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز رجال من قبل جماهير فريق الاتحاد السكندري ولاعب النادي الأهلي سيف سمير..

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الآتي:

- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على جماهير فريق الاتحاد السكندري لما بدر منهم بعد انتهاء المباراة.

- تحويل اللاعب سيف سمير لاعب النادي الأهلي إلى التحقيق

وحسم الاتحاد السكندري لقب دوري السوبر لكرة السلة بالفوز على الأهلي في رابع مباريات سلسلة النهائي.

وأقيم النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وحسم زعيم الثغر هذه السلسلة بنتيجة 3-1.

وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى، ثم فاز الأهلي بالثانية.

وتمكن الاتحاد من قلب نتيجة المباراة الثالثة في النهاية ليفوز 80-78.

وتمكن الاتحاد من الفوز بالمباراة الرابعة بنتيجة 76-70.

وبذلك توج الاتحاد السكندري باللقب الغائب منذ نسخة 2020، للمرة الـ 14 في تاريخه بحسب سجلات الاتحاد المصري لكرة السلة.

أما الأهلي حامل آخر لقبين فتوقف رصيده عند 7 ألقاب.

الأكثر تتويجا بالدوري يظل الزمالك برصيد 15 لقبا.

وبذلك يضيف الاتحاد لقب الدوري إلى الكأس ليجمع الثنائية المحلية.

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