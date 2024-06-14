ديانج يشارك في الدوري لأول مرة مع الأهلي منذ 216 يوما
الجمعة، 14 يونيو 2024 - 20:28
كتب : FilGoal
عاد أليو ديانج للمشاركة في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي منذ نوفمبر 2023.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
وغاب ديانج طيلة الفترة الماضية عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة في الركبة.
وشارك ديانج لأول مرة مع الأهلي في 2024 كبديل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.
وحل الدولي المالي بديلا لأحمد نبيل "كوكا" في بداية الشوط الثاني ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 للدوري المصري.
ولأول مرة يشارك ديانج منذ الظهور كبديل ضد الجونة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وبذلك عاد ديانج للمشاركة في الدوري المصري لأول مرة منذ 216 يوما.
وشارك ديانج الموسم الجاري مع الأهلي في 16 مباراة بجميع المسابقات بعدد دقائق 1087.
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