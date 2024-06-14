ديانج يشارك في الدوري لأول مرة مع الأهلي منذ 216 يوما

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي

عاد أليو ديانج للمشاركة في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي منذ نوفمبر 2023.

وغاب ديانج طيلة الفترة الماضية عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة في الركبة.

وشارك ديانج لأول مرة مع الأهلي في 2024 كبديل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

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وحل الدولي المالي بديلا لأحمد نبيل "كوكا" في بداية الشوط الثاني ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 للدوري المصري.

ولأول مرة يشارك ديانج منذ الظهور كبديل ضد الجونة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وبذلك عاد ديانج للمشاركة في الدوري المصري لأول مرة منذ 216 يوما.

وشارك ديانج الموسم الجاري مع الأهلي في 16 مباراة بجميع المسابقات بعدد دقائق 1087.

الأهلي أليو ديانج الدوري المصري
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