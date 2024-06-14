الأول منذ 534 يوما.. أحمد رمضان يسجل هدفا في الزمالك

سجل أحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الأول لفريقه في الزمالك في الدقيقة 26.

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد حتى الآن.

وجاء الهدف من من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية من أحمد بلحاج.

ويعد هذا الهدف هو الأول لرمضان منذ 534 يوما.

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ويرجع أخر هدف سجله رمضان كان في شباك الأهلي في الموسم الماضي وعلى نفس الطريقة من رأسية.

واشتعلت المباراة بعد هدف سيراميكا إذ هاجم الزمالك بقوة وسدد 3 مرات في العارضة بواقع مرة من عمر جابر وأخرى من أحمد مصطفى "زيزو" والمرة الأخيرة من مصطفى شلبي.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ12 بـ28 نقطة.