حدثان لأول مرة.. إمام عاشور يسجل ثنائية لـ الأهلي ضد فاركو

سجل إمام عاشور ثنائية في الشوط الأول لـ الأهلي ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 في لقاء يقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم الأهلي أولا بهدف إمام عاشور في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

ولأول مرة يسجل إمام لأول مرة هدفا من ركلة جزاء مع جميع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته.

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وفي الدقيقة 45+4 أطلق اللاعب مرة أخرى تسديدة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى محمد سعيد "شيكا".

ولأول مرة يسجل إمام ثنائية مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق.

الجو حار والأهلي مولع نار🔥.. قذيفة لا تصد من إمام عاشور تمنح الأهلي الهدف الثاني في شباك فاركو 💥⚽ pic.twitter.com/2GmtzHkMf5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2024

ورفع إمام رصيده التهديفي مع الأهلي لـ 7 أهداف في 33 مباراة منذ انضمامه.

وصنع إمام في نفس الرصيد من المباريات 9 أهداف.

وتوج إمام بلقب كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا بقميص الأهلي.