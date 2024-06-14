حدثان لأول مرة.. إمام عاشور يسجل ثنائية لـ الأهلي ضد فاركو

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 20:00

كتب : إسلام أحمد

إمام عاشور

سجل إمام عاشور ثنائية في الشوط الأول لـ الأهلي ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 في لقاء يقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم الأهلي أولا بهدف إمام عاشور في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

ولأول مرة يسجل إمام لأول مرة هدفا من ركلة جزاء مع جميع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته.

وفي الدقيقة 45+4 أطلق اللاعب مرة أخرى تسديدة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى محمد سعيد "شيكا".

ولأول مرة يسجل إمام ثنائية مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق.

ورفع إمام رصيده التهديفي مع الأهلي لـ 7 أهداف في 33 مباراة منذ انضمامه.

وصنع إمام في نفس الرصيد من المباريات 9 أهداف.

وتوج إمام بلقب كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا بقميص الأهلي.

الأهلي إمام عاشور فاركو الدوري المصري
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