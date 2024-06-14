انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(2) الأهلي.. فوز صعب

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الأول واحتفال إمام عاشور أمام فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

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انتهت

ق 82: مشاركة افشة وطاهر بدلا من إمام والشحات

ق 66: مذا أهدرت يا موديسات!!!

ق 47: عرضية من الشحات تمر من على أقدام موديست

ق 46: مشاركة ديانج وعبد القادر بدلا من كوكا ورضا سليم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول صاروخي بتسديدة قوية من إمام عاشور

ق 37: تقنية الفيديو تحتسب الهدف لصالح فاركو

ق 35: جابر كامل يسجل هدف وحكم الراية يرفع التسلل

ق 30: إمام عاشور يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 28: ركلة جزاااء لموديست

ق 25: موديست يطالب بركلة جزاء بعد دفعه من مدافع فاركو لموديست

ق 23: إصابة عمرو جمال بقوة بعد ارتطام في الرأس

ق 22: عرضية يفشل شيكا في تشتيها وتصل لعمر كمال الذي أرسل عرضية أبعدها الدفاع لركنية.

ق 15: هدوء في الدقائق الأولى

بداية اللقاء

الأهلي فاركو الدوري المصري في الدوري
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