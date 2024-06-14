فريمبونج: هذه حقيقة عرض برشلونة لضمي

كشف جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن عن حقيقة عرض نادي برشلونة من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير إخبارية خلال الأيام الماضية تشير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لشبكة ESPN: "مفاوضات برشلونة؟ أنها مجرد أخبار كاذبة، الشائعات مجرد شائعات، ويمكن لأي شخص أن يقول أي شيء".

وتألق فريمبونج بصورة لافتة للغاية في الموسم المنقضي تحت قيادة تشابي ألونسو المدير الفني لبايرن ليفركوزن.

وسجل فريمبونج الموسم الماضي 14 هدفا وصنع 12 آخرين أي مساهم في 26 هدفا كظهير في خطة 3 مدافعين.

ولدى فريمبونج شرط جزائي يبلغ 40 مليون يورو وممكن لأي نادي تفعيله.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن قادما من سيلتك في شتاء 2021 مقابل 11 مليون يورو.

وحصل فريمبونج على بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم الماضي بالإضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي.