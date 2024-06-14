من أجل يورو 2024.. علي سعيد الكعبي يعود لـ بي إن سبورتس

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عودته مرة أخرى لشبكة بي إن سبورتس للتعليق على مباريات يورو 2024.

وتبدأ منافسات يورو 2024 اليوم الجمعة وتستمر حتى 14 يوليو المقبل والتي تستضيفها ألمانيا.

ويعود الكعبي بعد غياب وصل لـ 10 سنوات عن شبة بي إن سبورتس.

وكتب الكعبي عبر حسابه على منصة "أكس": "تلقيت دعوة غالية من الاخ والصديق ناصر الخليفي للمشاركة في التعليق على أحداث كاس أمم أوروبا عبر قنوات bein sport، دعوة لا يمكنني الاعتذار لصاحبها أبدا، ألتقيكم مع بقية الزملاء في هذا الحدث الكبير وأسال الله التوفيق لنا جميعا في تغطية تليق بثقة المشاهد العربي".

تلقيت دعوة غالية من الاخ والصديق ناصر الخليفي للمشاركة في التعليق على أحداث كاس أمم أوروبا عبر قنوات bein sport , دعوة لا يمكنني الاعتذار لصاحبها أبدا ، ألتقيكم مع بقية الزملاء في هذا الحدث الكبير وأسال الله التوفيق لنا جميعا في تغطية تليق بثقة المشاهد العربي . — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) June 14, 2024

وبدأ الكعبي مسيرته مع التعليق في البطولات الكبرى بدءا من كأس العالم 1990 بعمر 20 عاما آنذاك.

ثم أصبح واحد من أشهر معلقي شبكة أبو ظبي الرياضية ثم الجزيرة الرياضية التي غادرها في 2014.

عاد الكعبي الذي ارتبط صوته بالتعليق على مباريات الدوري الإيطالي لشبكة أبو ظبي الرياضية من جديد، ثم انضم لشبكة SSC السعودية مطلع الموسم المنقضي.

والآن يعود الكعبي لشبكة بي إن سبورتس من جديد بعد سنوات من الغياب.