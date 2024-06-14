تشكيل الزمالك – عمر جابر ظهير أيسر ومشاركة صبحي ضد سيراميكا

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويكرر المدرب البرتغالي ما فعله في مباراة سموحة بإشراك عمر جابر في مركز الظهير الأيسر ومحمد شحاتة في الظهير الأيمن نظرا لإصابة أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي.

وللمباراة الثانية على التوالي يشترك محمد صبحي بشكل أساسي، إذ لعب ضد الاتحاد السكندري في اللقاء الماضي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد شحاتة – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد عواد - أحمد رفاعي - محمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله - زياد كمال - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم - إبراهيما نداي ويوسف

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ12 بـ28 نقطة.