تشكيل فاركو - عمرو جمال وشكري نجيب يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وعودة شيكا

عاد محمد سعيد "شيكا" لحراسة مرمى فاركو بعد تعافيه من الإصابة ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد برج العرب في السابعة مساءً.

وتعافى شيكا من الإصابة التي تسببت في غيابه بالمباريات الأخيرة عن فريقه وعوضه خلالها محمد نديم.

ويقود الثنائي عمرو جمال وشكري نجيب هجوم فاركو.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد عوض – ياسين السيد – جابر كامل – جيفرسون إينكادا

الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد - محمود البدري

الهجوم: عمرو جمال – شكري نجيب

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: رامي صبري – عزمي غوما – أحمد فؤاد

الوسط: أحمد جمال – كينجسلي سوكاري – عمرو ناصر

الهجوم: أحمد شريف – وليد علي

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.