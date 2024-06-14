تشكيل سيراميكا – أحمد ريان يقود الهجوم ضد الزمالك

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب الرمادي بمهاجم وحيد وهو أحمد ياسر ريان وخلفه أحمد بلحاج وأحمد القندوسي وصديق إيجولا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي – جون إيبوكا

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ12 بـ28 نقطة.