تشكيل الأهلي - عودة الشناوي لحراسة المرمى.. وياسر في الدفاع ضد فاركو

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 17:47

كتب : أحمد الخولي

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - محمد الشناوي - ياسر إبراهيم

عاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة أمام فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد برج العرب في السابعة مساءً.

وتعد تلك المباراة الأولى للشناوي بقميص الأهلي في 2024 بعد إصابته في الكتف خلال أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في شهر يناير الماضي.

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ويعود أيضا ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلي الأساسي بعدما شارك كبديل في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي عقب تعافيه من الإصابة، فيما يبدأ عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر.

ويقود أنتوني موديست الهجوم ويجلس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: رضا سليم – أنتوني موديست – حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة

الوسط: أحمد عبد القادر – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – أليو ديانج

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

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