قبل ساعة على انطلاق المباراة.. تعديل في قميص الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 17:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

زي الزمالك باللون الأسود

قرر عبد العزيز السيد حكم مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا إجراء تعديل في قميص الأبيض قبل ساعة على بداية اللقاء.

وكان مقررا أن يظهر لاعبو الزمالك لأول مرة الموسم الحالي بالقميص الأسود الجديد في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الفريقان الجمعة في استاد المقاولون العرب في السابعة مساء في الجولة 11 من الدوري المصري.

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وغيّر الزمالك أولا زيه الأساسي في اللقاء بسبب ارتداء لاعبو سيراميكا للشورت الأبيض، لكن بناءّ على طلب حكم المباراة تقرر ارتداء لاعبو الزمالك للقميص الأبيض والشورت الأسود ضد سيراميكا بعدما وجد الحكم تقارب في ألوان قميص الزمالك الأسود مع سيراميكا.

وبذلك يتأجل ظهور لاعبي الزمالك بالقميص الثالث والجديد للموسم الثالث لمباراة أخرى.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله,

الوسط : نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما.

الهجوم: ناصر منسي.

ويغيب عن القائمة كل من أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وشيكابالا بسبب الإصابة.

وينضم أيضا لقائمة الغائبين سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة.

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