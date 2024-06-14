خبر في الجول – سامسون أكينيولا يرفض العودة.. وخطوة من الزمالك

يرفض سامسون أكينيولا العودة إلى صفوف الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

وسافر سامسون خلال الفترة الماضية إلى بنين للتواجد في معسكر بلاده لمباراتي رواندا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وحسبما علم ـFilGoal.com فإن سامسون أكينيولا يرفض العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك التواصل مع اللاعب والمحامي الخاص به لحل الأمر بشكل ودي.

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Goal | Zamalek SC makes it two at the Baba Yara Sports Stadium.



Dreams FC 0-2 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/3XLulCsYk5 — Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024

وغاب سامسون عن قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان اليوم الجمعة في استاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.