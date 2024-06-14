خبر في الجول – سامسون أكينيولا يرفض العودة.. وخطوة من الزمالك

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 16:49

كتب : محمود حمدي

دريمز - الزمالك - سامسون أكينيولا

يرفض سامسون أكينيولا العودة إلى صفوف الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وسافر سامسون خلال الفترة الماضية إلى بنين للتواجد في معسكر بلاده لمباراتي رواندا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وحسبما علم ـFilGoal.com فإن سامسون أكينيولا يرفض العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.

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ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك التواصل مع اللاعب والمحامي الخاص به لحل الأمر بشكل ودي.

وغاب سامسون عن قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان اليوم الجمعة في استاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

الزمالك سامسون أكنيولا
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