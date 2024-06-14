في الجول يكشف – سبب اقتراب زين الدين بلعيد من الانتقال إلى بلجيكا.. وموقف الأهلي رغم الاتفاق

شهدت الساعات الأخيرة تحولا كبيرا في مسار انتقال زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري الذي كان قريبا من الأهلي ليقترب من الاحتراف في الدوري البلجيكي عبر فريق سانت ترويدن.

وقال علي كرماني وكيل بلعيد لـFilGoal.com: "اقتراب بلعيد من الانتقال للدوري البلجيكي جاء بسبب نصيحة من المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش".

وأضاف "نصح بيتكوفيتش لاعب المنتخب الجزائري بالانتقال إلى بلحيكا كي يلعب في مستوى احترافي أعلى من إفريقيا".

وكشف وكيل اللاعب "وذلك على الرغم من أن العرض البلجيكي للاعب ولناديه اتحاد العاصمة أقل مما قدمه الأهلي".

وكان مصدر من الأهلي كشف قبل عدة أيام لـFilGoal.com أن ناديه أتم الاتفاق مع اتحاد العاصمة لضم بلعيد مقابل 750 ألف يورو مع انتقال اللاعب لصفوفه بعقد يمتد لأربع سنوات.

وأتم كرماني حديثه "وبناء على الموقف الحالي فإن بلعيد سوف يسافر إلى بلجيكا عقب نهاية إجازة عيد الأضحى ليخضع للفحوصات الطبية ويتمم انتقاله".

موقف الأهلي

هذا عن التطور المفاجئ الذي شهدته صفقة انتقال بلعيد من الأهلي إلى بلجيكا، فماذا عن موقف الفريق المتوج بدوري أبطال إفريقيا في العامين الأخيرين؟

وتواصلنا مع الأهلي ورد مصدر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "نحن على علم بالتطور الذي حدث في صفقة انتقال بلعيد".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة قائلا: "سنجري محاولة أخيرة خلال الساعات المقبلة لإقناع اللاعب بالانتقال إلينا".

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

ولعب بلعيد مباراة سابقة ضد الأهلي في السوبر الإفريقي بداية الموسم الجاري وكان هو صاحب هدف الانتصار من ركلة جزاء.

أما فيما يتعلق بسانت ترويدن فقد أنهى الدوري البلجيكي في مرحلته الأولى في المركز التاسع بعدما حصد 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن المشاركة في مرحلة تحديد البطل.

وفي مرحلة تحديد المتأهلين لدوري المؤتمر الأوروبي فقد حل ثالثا بـ33 نقطة بفارق 14 نقطة عن جينت الذي ضمن المشاركة في البطولة.