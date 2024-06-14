بعد 13 عاما.. دورتموند يعلن رحيل ماتس هوميلز

أعلن بروسيا دورتموند رسميا اليوم الجمعة رحيل مدافعه ماتس هوميلز عقب نهاية تعاقده.

ماتس هاميلس النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

اللاعب صاحب الـ35 عاما قضى أكثر من 13 عاما رفقة دورتموند على فترتين، الأولى كانت عقب انضمامه من بايرن ميونيخ معارا في 2008 قبل أن يتحول الانتقال لنهائي في 2009.

واستمر هوميلز مع دورتموند حتى عام 2016 حينما عاد إلى بايرن وظل معه لثلاث سنوات.

وبعد ذلك عاد هوميلز مرة أخرى إلى أسود الفيستفاليا من 2019 وحتى نهاية تعاقده.

Insgesamt mehr als 13 Jahre in Schwarzgelb gehen zu Ende. Und wir werden immer Borussen sein…DANKE für alles, Mats! 🖤💛 pic.twitter.com/IwkV0jrBr3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

وفي مسيرته مع دورتموند توج هوميلز بالدوري الألماني مرتين ومثلهما للكأس، مقايل ثلاث مرات لكأس السوبر المحلي.

كما حصل مع دورتموند على وصافة دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012 والموسم المنصرم.

وارتبط هوميلز بالانتقال إلى ميلان خلال الصيف الجاري.