مصطفى سعد: رحلت عن الأهلي لهذا السبب.. وشهادة في حق كولر

كشف مصطفى سعد لاعب نادي زد سبب رحيله عن الأهلي بداية الموسم الجاري.

وانتقل مصطفى سعد من الأهلي إلى زد بعدما ختم الموسم الماضي معارا لصفوف سموحة.

وقال مصطفي سعد عبر أون تايم سبورتس: "انتقلت إلى الأهلي من أجل تقديم الإضافة وكتابة التاريخ ولكني فضلت الرحيل بسبب قلة مشاركاتي".

وأضاف "كولر لم يمنحني الوقت الكافي لإثبات قدراتي لكنه جهزني جيدا وكان سببا رئيسيا في مستواي الجيد في الوقت الحالي".

وأجاب "العودة على الأهلي مستقبلا؟ بالطبع لا أحد يستطيع رفض النادي الأهلي، ولكني لاعب محترف، أركز في الملعب فقط واترك هذه الأمور لوكيل أعمالي".

مصطفي سعد شارك مع زد خلال 23 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

ويستعد صاحب الـ 22 عاما للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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