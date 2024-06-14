الرياضية السعودية: مصير ماني مع النصر غامض

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

ساديو ماني

كشفت تقارير صحيفة سعودية عن غموض موقف السنغالي ساديو ماني من البقاء أو الرحيل عن صفوف النصر بالموسم المقبل.

ساديو ماني

النادي : النصر

النصر

وتعاقد النصر مع ماني خلال الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن مصير ماني في الموسم المقبل لم يحسم بشكل نهائي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ماني يلقى اهتماما من أندية محلية وخارجية عدة باستعارته والاستفادة من خدماته، وسيتضح خلال الأيام المقبلة إعارته أو استمراره بشكل رسمي مع النصر.

وأشارت التقارير إلى أن ماني لا يكلف خزينة النصر أي مبالغ مالية، فرواتبه والامتيازات المالية الأخرى في العقد يدفعها برنامج الاستقطاب السعودي ضمن اللاعبين الآخرين في الأندية، وهو ما قد يسهل خروجه إلى ناد آخر ولكن داخل المملكة فقط.

وذكرت التقارير أن ساديو ماني يتقاضى مع النصر 40 مليون يورو راتبا سنويًّا، إضافةً إلى 10 ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها.

النجم السنغالي لعب مع النصر الموسم الجاري 46 مباراة، سجل فيها 19 هدفا، وصنع 11 آخرين.

ساديو ماني النصر السعودي
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