الدرجة الثانية – حسن مصطفى مدربا للشرقية.. وعمرو الصفتي يعاونه

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 11:59

كتب : رضا السنباطي

الزمالك حسن مصطفي

أتم نادي الشرقية اتفاقه مع حسن مصطفى لتولى تدريبه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد نادي الشرقية للمنافسة في دوري القسم الثاني ب (الدرجة الثانية) بالموسم المقبل.

وقرر نادي الشرقية تعيين حسن مصطفى في منصب المدير الفني، على أن يعاونه عمرو الصفتي مدافع الزمالك والمصري السابق.

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وصعد الشرقية لدوري القسم الثاني ب بعد صدارة المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث.

وسيتولى حسن مصطفى مهمة تدريب نادي الشرقية خلفا لعمرو عبده الذي قاد الفريق للتأهل للدرجة الثانية.

حسن مصطفى الدرجة الثانية نادي الشرقية
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