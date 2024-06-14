الدرجة الثانية – حسن مصطفى مدربا للشرقية.. وعمرو الصفتي يعاونه

أتم نادي الشرقية اتفاقه مع حسن مصطفى لتولى تدريبه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد نادي الشرقية للمنافسة في دوري القسم الثاني ب (الدرجة الثانية) بالموسم المقبل.

وقرر نادي الشرقية تعيين حسن مصطفى في منصب المدير الفني، على أن يعاونه عمرو الصفتي مدافع الزمالك والمصري السابق.

وصعد الشرقية لدوري القسم الثاني ب بعد صدارة المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث.

وسيتولى حسن مصطفى مهمة تدريب نادي الشرقية خلفا لعمرو عبده الذي قاد الفريق للتأهل للدرجة الثانية.