"المدافع الأعلى أجرا في العالم".. ماركا: النصر يغري فان دايك بهذا العرض

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول ونوتنجهام

قدم نادي النصر السعودي عرضا مغريا للتعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول خلل فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد عقد فان دايك مع ليفربول حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي النصر عقد اجتماعا بوكيل أعمال فان دايك نجم ليفربول مساء الثلاثاء الماضي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي السعودي قدم عرضا يجعل الهولندي المدافع الأعلى أجرا في العالم.

وأشارت إلى ان النصر ينتظر الرد النهائي من فان دايك الذي يستعد لقيادة منتخب بلاده في منافسات يورو 2024 الممتدة حتى 14 يوليو المقبل.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2024 بمواجهة ألمانيا المستضيفة ضد اسكتلندا.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل وكسر هيمنة غريمه الهلال على البطولات المحلية التي حصدها جميعا بالموسم المنصرم.

ليفربول فان دايك النصر السعودي
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