مصطفى فتحي ينفي بكائه بعد هدفه ضد سموحة ويكشف سبب الالتباس

نفى مصطفى فتحي لاعب بيراميدز ما أثير عن بكائه عقب تسجيله لهدف في شباك سموحة.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان بيراميدز فاز على سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري أمس الخميس في ملعب الدفاع الجوي بثلاثية دون رد.

وتحدث مصطفى فتحي لمركز بيراميدز الإعلامي بعد المباراة قائلا: "لم أبك متأثرا بأي شيء، ولم أبك من الأصل".

وأوضح "كل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول بلاتي توريه الإمساك بي للاحتفال فارتطمت يده بوجهي".

وأضاف "شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لعدة ثواني محاولا عدم الوقوف سريعا كي أستعيد الوعي بشكل كامل".

وأتم مصطفى حديثه "ما أثير عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة".

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 56 نقطة يتصدر بهم جدول الدوري بفارق 17 نقطة عن ملاحقه المصري ولكن خاض الأول 23 مباراة مقابل 24 للفريق البورسعيدي.

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