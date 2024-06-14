مصطفى فتحي ينفي بكائه بعد هدفه ضد سموحة ويكشف سبب الالتباس
الجمعة، 14 يونيو 2024 - 10:59
كتب : FilGoal
نفى مصطفى فتحي لاعب بيراميدز ما أثير عن بكائه عقب تسجيله لهدف في شباك سموحة.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
وكان بيراميدز فاز على سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري أمس الخميس في ملعب الدفاع الجوي بثلاثية دون رد.
وتحدث مصطفى فتحي لمركز بيراميدز الإعلامي بعد المباراة قائلا: "لم أبك متأثرا بأي شيء، ولم أبك من الأصل".
وأوضح "كل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول بلاتي توريه الإمساك بي للاحتفال فارتطمت يده بوجهي".
وأضاف "شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لعدة ثواني محاولا عدم الوقوف سريعا كي أستعيد الوعي بشكل كامل".
وأتم مصطفى حديثه "ما أثير عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة".
بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 56 نقطة يتصدر بهم جدول الدوري بفارق 17 نقطة عن ملاحقه المصري ولكن خاض الأول 23 مباراة مقابل 24 للفريق البورسعيدي.
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اللاعب يبكي بشدة😲.. احتفال غريب من مصطفى فتحي بعد تسجيله الهدف الثاني لبيراميدز في شباك سموحة💣.. تفتكروا إيه السبب! pic.twitter.com/fgilkufXjQ— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 13, 2024