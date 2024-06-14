"اللاعبون لا يتحملون درجة الحرارة".. سموحة يطلب تعديل موعد مواجهة الداخلية

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 10:50

كتب : هاني العوضي

سموحة - بيان رسمي

طالب نادي سموحة رابطة الأندية بتعديل موعد مباراة الفريق أمام سموحة في خطاب رسمي.

ويلعب سموحة ضد الداخلية في الرابعة عصرا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأرجع نادي سموحة طلبه بتعديل موعد المباراة إلى ارتفاع درجة الحراراة ومعاناة اللاعبين أثناء أداء المباريات.

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏SMOUHA نادى سموحة الرياضى الإجتماعى CLUB SMOUHA ALEXANDRIA الإسكتدريةنى السيد الفاضل احمد دياب رابطة الأندية المحترفة الفاضل/عامر رئيس لجنة مسابقات رابطة الاتدية المحترفة السيد الفاضل/ وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم والسداد لسيادتكم أسمى عصر! الساعة الداخلية فى الاسبو باستاد سكند درجه الى افق الصيف والتى يوم الثلاثاء الساعة بدل يتحملها نظر معه اذاعة المباراة على القنوات انرجو ٤ بان ونلك سيانتكم الفضائية انرجر سيانتكم على ذلك ونحن نشکر لسيانتكم علی حسن التعاون الصادق من اجل انجاح البطولة وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام المدير التنفيذي أحمد سعيد น500 التنفيذي CamScanner SMOUHASC SMOUHASCOFFICIAL SMOUHASCOFFICIAL LTOVYTE ۲۲۹۰۰۰۰ الإسكندرية SMOUHA‏'‏

وجاء نص خطاب سموحة كالتالي:

"نظرا لارتفاع درجة الحرارة نهارا في فصل الصيف والتي تصل الى 45 درجه مئوية وهي درجة حرارة لا يتحملها اللاعبين وحرصا منا ومنكم على عدم حدوث ضرر للاعبين خلال المباراة، نرجو تعديل موعد إقامة المباراة ليكون الساعة السابعة مساء بدلا من الساعة الرابعة عصرا وذلك حفاظا على سلامة وصحة اللاعبين"

"ونحيطكم علما بأن نادى سموحة لا يفرق معه إذاعة المباراة على القنوات الفضائية من عدمه. لذا نرجو الموافقة على ذلك من أجل إنجاح البطولة".

ويحتل نادي سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

فيما يتواجد نادي الداخلية في المركز 18 والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة.

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