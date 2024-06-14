"اللاعبون لا يتحملون درجة الحرارة".. سموحة يطلب تعديل موعد مواجهة الداخلية

طالب نادي سموحة رابطة الأندية بتعديل موعد مباراة الفريق أمام سموحة في خطاب رسمي.

ويلعب سموحة ضد الداخلية في الرابعة عصرا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأرجع نادي سموحة طلبه بتعديل موعد المباراة إلى ارتفاع درجة الحراراة ومعاناة اللاعبين أثناء أداء المباريات.

وجاء نص خطاب سموحة كالتالي:

"نظرا لارتفاع درجة الحرارة نهارا في فصل الصيف والتي تصل الى 45 درجه مئوية وهي درجة حرارة لا يتحملها اللاعبين وحرصا منا ومنكم على عدم حدوث ضرر للاعبين خلال المباراة، نرجو تعديل موعد إقامة المباراة ليكون الساعة السابعة مساء بدلا من الساعة الرابعة عصرا وذلك حفاظا على سلامة وصحة اللاعبين"

"ونحيطكم علما بأن نادى سموحة لا يفرق معه إذاعة المباراة على القنوات الفضائية من عدمه. لذا نرجو الموافقة على ذلك من أجل إنجاح البطولة".

ويحتل نادي سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

فيما يتواجد نادي الداخلية في المركز 18 والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة.