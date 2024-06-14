مواعيد مباريات الجمعة 14 يونيو.. انطلاق يورو 2024 والأهلي والزمالك في الدوري

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 10:33

كتب : FilGoal

كرة فوسبالليبي الخاصة ببطولة يورو 2024

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

ويقص منتخب ألمانيا شريط مباريات يورو 2024 عندما يواجه اسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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وفي الدوري المصري يلعب الأهلي أمام فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

فيما يلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

يورو 2024

ألمانيا × اسكتلندا.. في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس max 1 ويعلق عليها عامر الخوذيري .. وقناة بي إن سبورتس max 2 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الدوري المصري

الأهلي × فاركو.. في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.. ويعلق عليها أيمن الكاشف.

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.. ويعلق عليها مؤمن حسن.

الأهلي الزمالك يورو 2024
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