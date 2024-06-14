دولا لـ في الجول: كان لابد من استعادة لقب دوري السلة.. ونستهدف الفوز بـ BAL

أبدى أحمد عادل "دولا" لاعب سلة الاتحاد السكندري سعادته بإعادة لقب دوري السوبر المصري لخزائن النادي بعد 3 سنوات من الغياب.

وتوج الاتحاد باللقب بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في سلسلة نهائي البطولة.

وحصد دولا جائزة أفضل لاعب في دوري السوبر لكرة السلة.

وقال دولا لـ FilGoal.com: "نحمد الله على التتويج بعد غياب آخر 3 سنوات، كل اللاعبين كانوا رجال وكان لابد من استعادة اللقب بعد خسارة النهائي آخر 3 سنوات".

وأضاف "لم يقصر أي شخص والكل قدّم ما لديه وكنا الأفضل طوال السلسلة واستحققنا الفوز باللقب".

وأكمل "أهدي الفوز للجماهير أولا، والجمع بين ثنائية الدوري والكأس يأتي بمجهود اللاعبين ومجلس الإدارة الذي لم يُقصر معنا بدليل تغيير المحترف 3 مرات حتى قدوم ديكسون المنسجم مع الفريق".

وواصل "سعداء باللقب والتأهل للدوري الإفريقي (BAL) للمرة الأولى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب كورونا والتي كانت ستشهد مشاركتنا حينها، سنبدأ الاستعداد لها ونتمنى كتابة التاريخ وحصد اللقب".

وأتم "جائزة أفضل لاعب فردية لكن جاءت بتعاون وجهد الفريق كله، وكان هدفنا لقب الدوري وليس الجوائز الفردية وحققنا اللقب".

وأقيم النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وحسم زعيم الثغر هذه السلسلة بنتيجة 3-1.

وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى، ثم فاز الأهلي بالثانية.

وتمكن الاتحاد من قلب نتيجة المباراة الثالثة في النهاية ليفوز 80-78.

والليلة تمكن الاتحاد من الفوز في الربع الأخير بنتيجة 76-70.

وكان الربع الأول قد انتهى بتقدم الأهلي 16-15، وانتهى الثاني بالتعادل 38-38، وانتهى الثالث لصالح الأهلي أيضا 57-56.

وبذلك توج الاتحاد السكندري باللقب الغائب منذ نسخة 2020، للمرة الـ 14 في تاريخه بحسب سجلات الاتحاد المصري لكرة السلة.

أما الأهلي حامل آخر لقبين فتوقف رصيده عند 7 ألقاب.

الأكثر تتويجا بالدوري يظل الزمالك برصيد 15 لقبا.

وبذلك يضيف الاتحاد لقب الدوري إلى الكأس ليجمع الثنائية المحلية.