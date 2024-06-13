سلة - الثنائية سكندرية.. الاتحاد يحسم دوري السوبر على حساب الأهلي
الخميس، 13 يونيو 2024 - 23:29
كتب : FilGoal
حسم الاتحاد السكندري لقب دوري السوبر لكرة السلة بالفوز على الأهلي في رابع مباريات سلسلة النهائي.
وأقيم النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.
وحسم زعيم الثغر هذه السلسلة بنتيجة 3-1.
وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى، ثم فاز الأهلي بالثانية.
وتمكن الاتحاد من قلب نتيجة المباراة الثالثة في النهاية ليفوز 80-78.
والليلة تمكن الاتحاد من الفوز في الربع الأخير بنتيجة 76-70.
وكان الربع الأول قد انتهى بتقدم الأهلي 16-15، وانتهى الثاني بالتعادل 38-38، وانتهى الثالث لصالح الأهلي أيضا 57-56.
وبذلك توج الاتحاد السكندري باللقب الغائب منذ نسخة 2020، للمرة الـ 14 في تاريخه بحسب سجلات الاتحاد المصري لكرة السلة.
أما الأهلي حامل آخر لقبين فتوقف رصيده عند 7 ألقاب.
الأكثر تتويجا بالدوري يظل الزمالك برصيد 15 لقبا.
وبذلك يضيف الاتحاد لقب الدوري إلى الكأس ليجمع الثنائية المحلية.