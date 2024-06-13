الكشف عن موعد تقديم مبابي مع ريال مدريد

بعد إعلان ريال مدريد ضمه كيليان مبابي قادما في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان ظل السؤال يتردد: متى يتم تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو؟

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يرتدي مبابي قميص ريال مدريد يوم الثلاثاء 16 يوليو المقبل.

وإن لم يحدث أي شيء عكس المتوقع يجعل الموعد يتغير، فإن هذا هو التاريخ الذي سيتم فيه تقديم مبابي رسميا لجماهير ريال مدريد في ملعبه العريق.

وسوف يسير مبابي على خطى مثله الأعلى كريستيانو رونالدو الذي تم تقديمه عام 2009 أمام 80 ألف متفرج.

وسيكون ذلك الموعد بعد نهائي يورو 2024 بيومين حال وصول منتخب فرنسا إلى لانهائي.

ووقع مبابي على عقد يربطه بريال مدريد لخمس سنوات مقبلة.

ويلعب منتخب فرنسا في اليورو في دور المجموعات رفقة كل من النمسا وهولندا وبولندا.