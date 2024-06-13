في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

اختار مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 20 لاعبا في قائمة مباراة فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع فاركو غدا الجمعة في استاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء يبدأ بالسابعة مساءً.

ويغيب عن القائمة كل من: علي معلول ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم وليد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ووسام أبو علي.

ويكشف لكم FilGoal.com قائمة الأهلي للقاء:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – حسين الشحات – رضا سليم - طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.