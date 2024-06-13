محترفو فيوتشر يقلبون الطاولة بثلاثية ضد الجونة

الخميس، 13 يونيو 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

وصل فيوتشر سلسلة نتائجه الإيجابية وحقق فوزا على الجونة بنتيجة 3-1 في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد السلام.

تقدم الجونة بهدف رضا صلاح، فيما قلب فيوتشر تأخره لفوز بثلاثية سجلها أرنولد إيبا وجوناثان نجويم والحاجي باري.

ورفع فيوتشر رصيده لـ 35 نقطة من 24 مباراة في المركز السادس.

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فيما توقف رصيد الجونة عند 30 نقطة من 25 مباراة ودون فوز في آخر 5 جولات.

التشكيل

عاد محمود عبد الرحيم "جنش" لأول مرة للمشاركة بعد 75 يوما من المشاركة في المباريات.

فيما تواجحد الحاجي باري لأول مرة في قائمة فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

في المقابل بدأ جابريل شيكودي في هجوم الجونة.

وصف المباراة

في الدقيقة 18 توغل رضا صلاح بعدما قطع تمريرة في منتصف ملعب فريقه وسدد كرة صاروخي سكنت شباك فيوتشر على يسار جنش.

وجاء رد فيوتشر بركنية نفذها جوزيف جوناثان وأودعها أرنولد إيبا برأسية بعدما ارتقى أعلى من الجميع مسجلا التعادل في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني وبتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء باغتت أحمد مسعود حارس الجونة، سجل جوزيف جوناثان الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 64.

وشارك الحاجي باري لأول مرة هذا الموسم في الدقيقة 86.

ومن تمريرة بينية متقنة من عبد الكبير الوادي سدد باري تصويبة قوية سكنت الشباك معلنة هدف فيوتشر الثالث في الدقيقة 90+3.

وتحصل عمرو السيسي على بطاقتين صفراوين في دقيقة واحدة بسبب الاعتراض على قرار الحكم ليُكمل زملائه اللقاء بعشر لاعبين وتنتهي المباراة بفوز فيوتشر.

فيوتشر الجونة الدوري المصري
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