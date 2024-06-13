انتهت سلة - الأهلي (70)-(76) الاتحاد .. الثنائية سكندرية

الخميس، 13 يونيو 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

ديكسون - عمر طارق - الاتحاد ضد الأهلي كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في رابع مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر.

ويتقدم الاتحاد السكندري في سلسلة نهائي دوري كرة السلة 2-1، بعد فوزه بالمباراة الثالثة 80-78.

ويقام النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب، والنتيجة حتى الآن تقدم الاتحاد 2-1، على أن تقام المباراة الرابعة مساء بعد غدا الخميس.

وبذلك يكفي الاتحاد السكندري الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم اللقب الغائب منذ نسخة 2020.

أما الأهلي فلا بديل عن فوزه بمباراتين متتاليتين من أجل حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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نهاية المباراة: الأهلي 70-76 الاتحاد

72-68

70-66

70-64

68-64

67-64 للاتحاد.. دقيقة ونصف على النهاية

64-57

58-57 للاتحاد

نهاية الربع الثالث: الأهلي 57-56 الاتحاد

55-53 للأهلي

54-53 للاتحاد

51-51

51-49 للاتحاد

49-49 تعادل جديد يشعل الفترة الثالثة

45-43

45-40 للأهلي

نهاية الربع الثاني: الأهلي 38-38 الاتحاد

31-30 للاتحاد

30-30

30-28

25-23 للاتحاد

نهاية الفترة الأولى: الأهلي 16-15 الاتحاد

16-15 للأهلي

9-5 للاتحاد

1-0 للاتحاد

بداية المباراة

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