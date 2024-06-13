الزمالك يعلن نجاح جراحة أحمد حمدي

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

وأوضح أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "الطبيب الألماني أجرى عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، وحالة اللاعب الطبية جيدة".

وأضاف "حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وسيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني".

وأعلن الزمالك إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الفريق ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.