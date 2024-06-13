غياب أكرم توفيق عن لقاء الأهلي وفاركو

الخميس، 13 يونيو 2024 - 20:30

كتب : حسام نور الدين

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

يغيب أكرم توفيق لاعب الأهلي عن لقاء فريقه المقبل ضد فاركو في الدوري المصري بسبب الإصابة.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي اليوم الخميس عن شكوى أكرم توفيق من آلام في الركبة خلال مشاركته في المران ليغيب عن المباراة.

وخاض الأهلي مرانه في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

ويلعب الأهلي ضد فاركو غدا الجمعة في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بـ33 نقطة من 15 مباراة خاضها.

فيما يأتي فاركو في المركز الـ16 بـ21 نقطة من 23 مباراة خاضها.

الأهلي أكرم توفيق فاركو الدوري المصري
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