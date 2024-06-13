محمد جابر مستمر مع غزل المحلة لموسمين
الخميس، 13 يونيو 2024 - 19:13
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة تجديد تعاقد محمد جابر لمدة موسمين حتى 2026.
محمد جابر
النادي : غزل المحلة
وساهم جابر في عودة غزل المحلة سريعا للدوري الممتاز باحتلال المركز الثاني في دوري المحترفين.
الظهير الأيمن البالغ 34 عاما يرتدي قميص زعيم الفلاحين منذ سبتمبر 2022.
وخاض بقميص الغزل 32 مباراة في الدوري المصري صنع من خلالها هدفين.
وارتدى جابر قمصان كوم حمادة وطنطا والمصري وطلائع الجيش من قبل.
وخاض خلال مسيرته 151 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10.
وعاد غزل المحلة للدوري المصري المقبل رفقة بتروجت بعد موسم واحد في دوري المحترفين.
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