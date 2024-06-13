الياباني الثالث.. بايرن ميونيخ يضم هيروكي إيتو حتى 2028

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم الياباني هيروكي إيتو بعقد يمتد حتى 2028 قادما من شتوتجارت.

وبحسب التقارير فإن البافاري ضم هيروكي بدفع 30 مليون يورو لشتوتجارت هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه.

وقال إيتو عبر موقع النادي: "إنه لشرف عظيم لي أن ألعب لأحد أكبر الأندية في العالم. يتمتع نادي بايرن ميونيخ بسمعة كبيرة في اليابان. لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة ونادي بايرن هو النادي المثالي بالنسبة لي".

ويعد إيتو ثاني أغلى صفقة انتقال للاعب ياباني بعد شويا ناكاجيما الذي انضم من بورتميونينسي إلى الدحيل القطري في 2017 مقابل 35 مليون يورو.

وسيكون إيتو ثالث ياباني يرتدي قميص بايرن ميونيخ بعد كل من تاياشي فوكوي وتاكاهاشي أوسامي.

وبدأ هيروكي مسيرته في صفوف شباب جيبيلو إواتا والذي وقع معه أول عقد احترافي في 2018.

وخاض 60 مباراة بقميص فريقه وأعير لصفوف ناجويا جرامبوس وانضم لشتوتجارت في موسم 2021-222.

وخاض بقميص شتوتحارت 97 مباراة وسجل خلالها هدفين.

وبقميص منتخب اليابان خاض 19 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 2022 والتي ودع منها الساموراي من دور الـ 16 ضد كرواتيا.