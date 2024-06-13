تشكيل الدوري – عودة جنش بعد غياب 74 يوما.. وشيكودي يقود الجونة

عاد محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة مرمى مودرن فيوتشر ضد الجونة في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

ويعود جنش لحراسة مرمى فريقه بعد غياب 74 يوما منذ المشاركة ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

في المقابل يقود جابريل شيكودي هجوم الجونة في اللقاء الذي يقام على استاد السلام.

وجاء تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

دفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد صادق - كجالي درامي - علي زعزع

هجوم: أرنولد أيبا

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود

الوسط: أحمد شوشة – رضا صلاح – محمد الدغيمي

الوسط: سيف شيكا – جابريل شيكودي– أيمن موكا

ويحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.