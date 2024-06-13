يورو 2024 – قصة بالع الصفارة الذي غير تاريخ أوروبا للأبد
الخميس، 13 يونيو 2024 - 18:10
كتب : أحمد أباظة
كان لاعب كرة قدم ثم تحول إلى حكم ساحة فبلع الصفارة ليتغير مسار حياته وتاريخ أوروبا الكروي إلى الأبد.
هذه قصة هنري ديلوناي أحد أعظم الشخصيات الكروية في تاريخ أوروبا والذي ربما لم تسمع عنه من قبل.
فمن هو هنري ديلوناي وكيف غير تاريخ أوروبا؟
شاهد الفيديو.
video:1
نرشح لكم
يورو 2024 - كيليني.. أحد أفراد "ولاد رزق" إيطاليا الذي منح بلاده الكأس بعد غياب 53 عاما يورو 2024 - منتخب إنجلترا يتلقى دفعة بعوده نجمه للتدريبات يورو 2024 - مهاجم بولونيا ينضم لمنتخب هولندا يورو 2024- أسطورة اسكتلندا لـ في الجول: أتوقع بطولة ممتعة.. وأرشح هؤلاء لحمل اللقب يورو 2024 - توني كروس: مازلت أريد النجاح ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال يورو 2024 - سافيتش: هدفنا الوصول إلى الأدوار الإقصائية يورو 2024 - مدرب ألمانيا يوضح أسباب استدعاء إيمري تشان
أخر الأخبار
الزمالك يعلن نجاح جراحة أحمد حمدي 12 دقيقة | الدوري المصري