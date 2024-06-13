يورو 2024 – قصة بالع الصفارة الذي غير تاريخ أوروبا للأبد

كان لاعب كرة قدم ثم تحول إلى حكم ساحة فبلع الصفارة ليتغير مسار حياته وتاريخ أوروبا الكروي إلى الأبد.

هذه قصة هنري ديلوناي أحد أعظم الشخصيات الكروية في تاريخ أوروبا والذي ربما لم تسمع عنه من قبل.

فمن هو هنري ديلوناي وكيف غير تاريخ أوروبا؟

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