تشكيل الدوري – عودة أحمد الشناوي لـ بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم سموحة

الخميس، 13 يونيو 2024 - 17:49

كتب : بسام أبو بكر

أحمد الشناوي - بيراميدز

عاد أحمد الشناوي لتشكيل بيراميدز الأساسي ليحرس مرماه في مواجهة سموحة في ملعب الدفاع الجوي اليوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.

وكان الشناوي أصيب قبل شهر في مواجهة المصري لكنه عاد للقائمة وبالتالي يبدأ المباراة أساسيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

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في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- محمود مرعي- أحمد سامي- أحمد فتحي

في الوسط: بلاتي توريه- مهند لاشين- وليد الكرتي

في الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة"- فخري لاكاي- مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أسامة جلال وفيستون ماييلي وأحمد توفيق ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد رضا "بوبو" وشريف إكرامي ودودو الجباس وكريم حافظ وإبراهيم عادل.

أما تشكيل سموحة فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو"

في الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة

في الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي سموحة سادسا بـ35 نقطة من 23 مباراة خاضها.

بيراميدز سموحة الدوري المصري
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