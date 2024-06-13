خبر في الجول - خماسي الزمالك مهدد بالغياب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا

اقترب خماسي فريق الزمالك من الغياب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، غدا الجمعة باستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن خماسي الزمالك: شيكابالا وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ومصطفى الزناري ومحمد عاطف مهدد بالغياب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا بسبب إصابات مختلفة.

وجاءت إصابة خماسي الزمالك كالتالي:

شيكابالا : استمرار تأهيل بعد الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية

أحمد فتوح : الإصابة في أربطة الكاحل

سيف الدين الجزيري: الإصابة في العضلة الخلفية

مصطفى الزناري: إجهاد في العضلة الخلفية

محمد عاطف: كدمة في الركبة.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.