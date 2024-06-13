يورو 2024 - منتخب إنجلترا يتلقى دفعة بعوده نجمه للتدريبات

عاد جون ستونز إلى تدريبات منتخب إنجلترا يوم الخميس قبل يوم واحد من انطلاق بطولة يورو 2024 بعد تعافيه من المرض.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة صربيا في الجولة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد المقبل.

وكان ستونز قد غاب عن تدريبات الفريق يوم الأربعاء لمرضه.

وأفادت بعض التقارير الإنجليزية أن ستونز تم عزله بسبب المرض خوفا من انتشار العدوى.

وشهد تدريب الخميس مشاركة اللاعبين الـ26 المتواجدين في قائمة إنجلترا لبطولة يورو 2024.

وكان من المتوقع أن يعود جون ستونز للفريق قبل مباراة صربيا يوم الأحد.

وكان مدافع مانشستر سيتي قد شارك في تدريبات الثلاثاء رغم أنه خرج مصابا من المباراة الودية ضد أيسلندا يوم الجمعة.

ووصل منتخب الأسود الثلاثة للأراضي الألمانية يوم الثلاثاء.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات صربيا وسلوفينيا والدنمارك.

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