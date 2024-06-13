خبر في الجول - جمعة مشهور يتولى تدريب الترسانة خلفا لحسين شكري

الخميس، 13 يونيو 2024 - 16:39

كتب : رضا السنباطي

جمعة مشهور

أتم نادي الترسانة اتفاقه مع جمعة مشهور على تولي تدريب الفريق خلفا لحسين شكري.

وقرر الترسانة إقالة حسين شكري عقب الخسارة من سبورتج في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الترسانة قرر تعيين جمعة مشهور ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

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واشتعلت الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بعد النتائج التي حدثت في مباراتي الجولة الرابعة.

وفاز سبورتنج على الترسانة بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وسجل عبد الرحمن السويسي هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 55 إثر ركلة ركنية.

فيما فاز منتخب السويس على حرس الحدود بهدف دون رد.

بتلك النتائج تجمد رصيد حرس الحدود عند سبع نقاط يتصدر بهم المجموعة بفارق الأهداف عن ملاحقه سبورتنج.

فيما يأتي الترسانة ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السويس.

ويتبقى جولتين على نهاية دورة الترقي لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز الموسم رفقة كل من بتروجت وغزل المحلة.

ويلتقي حرس الحدود مع الترسانة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة الخميس بعد المقبل في الخامسة مساء.

فيما يلتقي منتخب السويس مع سبورتنج في الوقت ذاته.

جمعة مشهور حرس الحدود
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