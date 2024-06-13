عضو إدارة الأهلي السابق: خبيت حسني عبد ربه لضمه.. وخطفت لاعبا من داخل الزمالك

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق عن كواليس إتمامه لبعض الصفقات الخاصة بالقلعة الحمراء.

واعترف عبد الوهاب بعمل (كوبري) أكثر من مرة لانتقال لاعب خارج ناديه ثم العودة إلى الأهلي.

كما فجّر عبد الوهاب مفاجأة عن إحضار عقد من ألمانيا لضم إيمانويل أمونيكي بسبب تألقه مع الزمالك.

وقال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق عبر إم بي سي مصر: "وائل جمعة تواصل معي من معسكر المنتخب العسكري وأبلغني برغبة أبو تريكة الانضمام للأهلي بعد نهاية عقده عقب ستة أشهر".

وتابع "أبلغت ثابت البطل الذي رحب على الفور لكن مدرب مصري قال له (مش محتاجينه) لكن رد ثابت البطل كان (أبو تريكة لو برجل واحدة هنضمه)".

وشدد "لم أدخل في تنافس مع الزمالك في لاعبين وخسرت أبدا، دخلت مفاوضات ثلاثي اتحاد الشرطة خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد دويدار دون رغبة في ضمهم ولكن لابتعاد الأنظار عن صفقات أخرى نجريها، معروف يوسف فقط من كنا نرغب في ضمه".

وكشف محمد عبد الوهاب "حصلت على شريف عبد الفضيل من داخل نادي الزمالك، شقيقه كان يتمم مفاوضاته هناك ولكن تواصلت معه وحصلت على توقيعه في مكتبي".

وأوضح "دون ذكر أسماء، وقعت مع تسعة لاعبين من الزمالك في وقت من الأوقات ولن أتحدث عنهم لأن بينهم أسماء كبيرة جدا ربما لن يتخيلها البعض".

وواصل عبد الوهاب "خبيت حسني عبد ربه بفندق في الساحل الشمالي بمنطقة لم يسمع أحدا عنها وقتها ولكنها حاليا من أشهر المناطق، كان هناك أمور لن تتم إلا بابتعاد اللاعب، الأهلي كان يحتاج عبد ربه وتم الاتفاق معه على كل شيء لكنه لم يتحمل ضغط الإسماعيلية وقرر العودة".

وبسؤاله عن الأصعب التعاقد مع لاعب من الإسماعيلي أم الزمالك أجاب "الإثنين سهلين".

وكشف "كهربا اتصل بي وهو أمام باب نادي الزمالك وأبلغني أنا حاليا في طريقي للتوقيع لكن أنا أهلاوي وأحب الأهلي ولا أريد الانتقال للزمالك، تواصلت مع علاء عبد الصادق وقتها لكن أبلغني لا نريد ضمه بسبب التعاقد مع صالح جمعة".

وشدد "لو موجود حاليا لن أترك زيزو أبدا إلا بضمه مهما كان المجلس الموجود، والأمر يختلف عن شيكابالا الذي اعتبره رمز لنادي الزمالك".

وأضاف "حسام وإبراهيم حسن لم يتخيلا انتقالهما إلى الزمالك وبعد توقعيهما كانت هناك رغبة في عودتهما مجددا إلى الأهلي، وحسام أبلغنا في الجلسة إذا ذهبت هناك سأنجح في لم الفريق وأحصد البطولات وما قاله فعله".

وواصل "طالما الأهلي يريد لاعب لن أفعل (كوبري) لكن حتى لو جبل سأتمم التعاقد معه في كل الأحوال".

واختتم عبد الوهاب تصريحاته "إيمانويل أمونيكي لاعب رائع جدا ولم يكن له حل فماذا فعلت؟ أحضرنا له عقد من ألمانيا حتى يرحل من الزمالك، مينفعش واحد يفضل يعكنن على الأهلاوية".