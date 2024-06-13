سكاي: مانشستر يونايتد يراقب وضع دي ليخت مع بايرن عن كثب

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر يونايتد يراقب وضع ماتياس دي ليخت مع ناديه بايرن ميونيخ عن كثب.

وأوضح التقرير أن إريك تين هاج الذي درب دي ليخت في أياكس يبحث عن قلب دفاع جديد، ويتجه للتعاون مع لاعبه القديم.

وأضاف التقرير أن بايرن سيسمح لدي ليخت بالرحيل عند وصول عرض مناسب.

ويبدو أن انضمام المدافع الياباني هيروكي إيتو لاعب شتوتجارت، واقتراب جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن من الانتقال لبايرن، يمهد الطريق لرحيل دي ليخت.

من جهته، قال دي ليخت المتواجد مع منتخب هولندا الذي يستعد لبطولة يورو 2024: "لقد قلت بالفعل أن هذا ليس الوقت المناسب لي للتفكير في الأمر".

وأضاف "لقد لعبت موسمي الثاني في بايرن وأنا سعيد للغاية. في الوقت الحالي، أركز على بطولة يورو 2024 وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وانضم دي ليخت لصفوف بايرن ميونيخ قادما من يوفنتوس الإيطالي في عام 2022.