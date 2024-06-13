خدمة في الجول - الأهلي أمام الاتحاد والزمالك يواجه المصري.. طرح تذاكر الجولة 26 بالدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وتأتي مباراتي الزمالك أمام المصري، والأهلي أمام الاتحاد على رأس 8 مباريات بالجولة 26 للمسابقة.

وتفتتح مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري بمباراة المقاولون العرب أمام طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في السابعة مساء.

ويواجه الجونة نظيره البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الرابعة عصرا، ويلعب الإسماعيلي أمام إنبي في السابعة مساء.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويستضيف سموحة منافسه الداخلية يوم الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا على استاد الإسكندرية.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء.

وتختتم مباريات الجولة 26 بمواجهتي بلدية المحلة ضد بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر في السابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل.

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