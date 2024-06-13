موديست: هنا الشغف جنوني.. وربما عقدي سبب عدم لعبي نهائي دوري الأبطال

الخميس، 13 يونيو 2024 - 14:52

كتب : FilGoal

الأهلي - موديست

أشاد أنتوني موديست مهاجم الأهلي بشغف كرة القدم في مصر بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وينتهي تعاقد موديست مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويرى المهاجم الفرنسي أن ربما تعاقده سبب عدم خوضه نهائي دوري الأبطال أمام الترجي.

وقال أنتوني موديست مهاجم الأهلي عبر صحيفة ليكيب الفرنسية: "هنا الشغف جنوني، وقلت لنفسي في كثير من الأحيان يجب عليّ الفوز بشيء كبير في مسيرتي".

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وتابع "لذلك عشت هذه اللحظة - التتويج بدوري أبطال إفريقيا - بفرح وحماس".

وكشف موديست "عقدي لمدة موسم واحد مع الأهلي والتمديد مرتبط بوقت لعبي، وبمجرد تجاوز الحد الأقصى يتم تجديد العقد تلقائيا".

واختتم موديست تصريحاته "ربما هذا سبب غيابي عن نهائي دوري الأبطال، وإلا فأنا أحد أفضل هدافي الفريق".

ونجح الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي في مباراة الإياب بهدف دون مقابل.

ولعب موديست 25 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في المساهمة بثمانية أهداف.

وسجل موديست خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

الأهلي موديست أنتوني موديست
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