هل يطيح بـ محمد شريف؟ الخليج يخطط للتعاقد مع حمدالله

يخطط نادي الخليج السعودي للتعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمدالله هداف اتحاد جدة.

ويمتد عقد حمدالله مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن الخليج ضمن مجموعة من الأندية السعودية ترغب في ضم حمدالله.

وأوضحت التقارير أن الخليج والشباب والفيحاء يرغبون في ضم المهاجم صاحب الـ33 عاما بداية من الموسم المقبل.

صحيفة "الرياضية" أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة الاتحاد استقرت على رحيل حمدالله عن صفوف الفريق.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مسؤولي النادي وجدوا صعوبة استمرار حمد الله رفقة كريم بنزيمة في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وأشار التقرير أن المغربي أيضا يستهدف الرحيل قبل معسكر الفريق الخارجي.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

موقف شريف

صحيفة "اليوم" السعودية ذكرت أن نادي الخليج يرغب في تسويق محمد شريف وبيعه من أجل التعاقد مع مهاجم آخر في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن تعاقد محمد شريف مع الخليج يتيح له الانتقال لأي ناد آخر، وهو عكس ما يقال إن تعاقده ينص على ضرورة عودته للأهلي في حالة رحيله عن النادي السعودي.

وانضم شريف إلى الخليج في بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي، ولعب مع الفريق 36 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وأنهى نادي الخليج الدوري السعودي محتلا المركز 12 ونجح في البقاء في الدوري للموسم الثاني على التوالي.