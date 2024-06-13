الفحلي: هناك مفاوضات مع أندية مصرية وخليجية.. وموعد حسم وجهتي

كشف يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان المغربي عن وجود مفاوضات مع أندية مصرية خلال الفترة الحالية.

يوسف الفحلي النادي : نهضة بركان نهضة بركان

وينتهي تعاقد يوسف الفحلي مع نهضة بركان بنهاية الموسم الجاري ويتبقى له مباراة وحيدة في مسابقة الدوري.

وقال يوسف الفحلي جناح نهضة بركان عبر صحيفة المنتخب المغربية: "هناك مفاوضات مع أندية مصرية وأخرى من الخليج العربي، وسيتم الحسم بعد عطلة عيد الأضحى".

وتابع "بعد نهاية عقدي مع نهضة بركان أشكر جماهيره ومسئوليه على السنوات التي قضيتها، الآن هناك مفاوضات مع أندية مصرية وفي الخليج العربي وقريبا سأحسم وجهتي".

وأضاف "بلغت سن النضج الكروي وأتمنى مواصلة اللعب على أعلى مستوى وسأنظر إلى المشروع الرياضي للحفاظ على ما ظهرت به الفترة الماضية".

واختتم الفحلي تصريحاته "لا أنكر أن هناك إهتمام من أندية بارزة في البطولة لها قاعدة جماهيرية كبيرة، لكنني منفتح أيضا على الاحتراف خارج المغرب".

وارتبط اسم الفحلي بالانضمام إلى الزمالك في صفقة انتقال حر وفقا لتقرير سابق بموقع الأنباء المغربي.

وكان قد ارتبط اسم الفحلي بناديي الوداد والرجاء خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع فريق نهضة بركان.

ويلعب يوسف الفحلي - 27 عاما - في مركزي الهجوم والجناح.

وخاض الفحلي هذا الموسم 35 مباراة بقميص نهضة بركان في مختلف البطولات.

وساهم الفحلي في 16 هدفا مع نهضة بركان إذ نجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وحصد نهضة بركان وصافة كأس الكونفدرالية بعد الخسارة من الزمالك في المباراة النهائية.

وحقق الفحلي أربع بطولات مع نهضة بركان إذ توج بلقب الكونفدرالية مرة والسوبر الإفريقي مرة وكأس العرش المغربي مرتين.