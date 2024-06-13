مغامرة جديدة.. فونسيكا مدربا جديدا لميلان

الخميس، 13 يونيو 2024 - 13:31

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا - روما الإيطالي

سيخوض البرتغالي باولو فونسيكا مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي هذه المرة مع ميلان.

وسيتولى فونسيكا تدريب ميلان خلفا لستيفانو بيولي.

وأعلن ميلان تعاقده مع فونسيكا كمدرب جديد بعقد مدته ثلاث سنوات، وكتب عبرحسابه "مرحبا. نحن متحمسون لبدء هذه المغامرة الجديدة معا".

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وسبق وأن خاض فونسيكا تجربة تدريبية في الدوري الإيطالي مع روما.

وارتبط فونسيكا بعقد مع ليل الفرنسي انتهى بنهاية الموسم المنصرم.

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فونسيكا (51 عامًا) سبق له تدريب العديد من الأندية البرتغالية وأهمها أفيش، باكوس فيريرا، بورتو، سبورتنج براجا.

وحصد فونسيكا مع براجا لقب كأس البرتغال، قبل أن يتحوّل لتدريب شاختار دونتسك لمدة 3 سنوات بين 2016 و2019، فاز خلالها بالثنائية المحلية 3 مرات.

لاحقًا تحول فونسيكا لقيادة روما بين 2019 و2021 دون أن يحقق نجاحات تُذكَر قبل قبل أن يتحوّل لتدريب شاختار دونتسك لمدة 3 سنوات بين 2016 و2019، فاز خلالها بالثنائية المحلية 3 مرات.

وتولي فونسيكا تدريب ليل الفرنسي منذ صيف 2022 قبل العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان.

ميلان باولو فونسيكا
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