ميسي: لن أشارك في أولمبياد باريس لهذه الأسباب

الخميس، 13 يونيو 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

أوضح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أنه لن يشارك مع منتخب الأرجنتين الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب الأرجنتين الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد 2024 التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة ESPN: "المشاركة في الأولمبياد؟ تحدثت إلى خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأولمبي وتفهمنا الموقف نحن الاثنين".

أخبار متعلقة:
الكشف عن موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يورو 2024 - مهاجم بولونيا ينضم لمنتخب هولندا سكاي: مدافع شتوتجارت يبلغ ناديه بالانضمام لبايرن NBA - بوسطن يضع يدا على اللقب بفوز ثالث على التوالي ضد دالاس

وأضاف "من الصعب التفكير في الأولمبياد حاليا، لأننا نستعد لبطولة كوبا أمريكا وهذا سيعني عدم التواجد مع فريقي لشهرين أو 3 أشهر على التوالي".

وأردف نجم إنتر ميامي "الأهم من ذلك هو أنني لست في السن المناسب لأشارك في كل البطولات".

ويستعد ميسي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وتابع البالغ من العمر 36 عاما "يجب أن أختار بعناية، وسيكون من الصعب أن ألعب بطولتين متتاليتين".

وأتم "لقد كنت محظوظا جدا باللعب في الأولمبياد من قبل والفوز بالميدالية الذهبية. لقد كانت تجربة رائعة".

وحقق ميسي ذهبية أولمبياد بكين 2008 رفقة ماسكيرانو.

وكان ماسيكرانو قد أوضح حقيقة طلبه الاستعانة بمواطنه ليونيل ميسي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

قبل عدة أشهر، قال ماسيكرانو في تصريحات لصحيفة "أولي" الأرجنتينية: "حالة ميسي مشابهة جدا لحالة اللاعبين الآخرين في الخارج. سنتحدث وسنرى. هناك أيضا كوبا أمريكا، علينا أن نرى كيف سينتهي الأمر".

وأضاف "هناك صعوبة منطقية نوعا ما، وهي أن اللاعبين الذين سيذهبون إلى كوبا أمريكا سيغيبون عن ناديهم لفترة طويلة، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ولكن هناك دائما أمل في حضوره".

وأتم "ليس لدينا فكرة كبيرة عن القائمة النهائية، لأن هناك الكثير من الوقت قبل خوض المنافسات وكل شيء قابل للتغيير".

وبإمكان المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم في الأولمبياد الاستعانة بـ3 لاعبين من من تجاوز سنهم الـ23 عاما.

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس عن وقوع المنتخب الأرجنتيني ضمن الجولة الثانية رفقة المغرب وأوكرانيا والعراق.

ليونيل ميسي أولمبياد باريس أولمبياد 2024 الأرجنتين
نرشح لكم
البروفة الأخيرة قبل كوبا أمريكا.. تعادل البرازيل أمام أمريكا وديا ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال مواعيد مباريات الأربعاء 12 يونيو - دورة الترقي للممتاز استعدادا لمنافسات كوبا أمريكا.. الأرجنتين تهزم الإكوادور وديا بهدف دي ماريا في وداعية القائد جيرو.. فرنسا تتعادل سلبيا مع كندا بهدف قاتل من إندريك.. البرازيل تفوز على المكسيك وديا قبل استضافة الكوبا.. أمريكا تسقط ضد كولومبيا بخماسية وديا قائمة أوروجواي - لويس سواريز على رأس خيارات بييلسا في كوبا أمريكا 2024
أخر الأخبار
يورو 2024 - إنجلترا و"ستأتي للديار".. عن أي ديار تتحدثون؟ 44 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - الملك أوتو .. مدرب المستضعفين في أوروبا 2 ساعة | ألمانيا 2024
دولا لـ في الجول: كان لابد من استعادة لقب دوري السلة.. ونستهدف الفوز بـ BAL 2 ساعة | كرة سلة
بعد 21 مباراة.. إقالة مدرب مالي من منصبه 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سلة - الثنائية سكندرية.. الاتحاد يحسم دوري السوبر على حساب الأهلي 3 ساعة | كرة سلة
محمود ناجي حكما لمباراة فاركو ضد الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
الأول للأبيض خلال الموسم.. عبد العزيز السيد يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
بعد حبس المدانين ضد فينيسيوس.. كيف يواجه الدوري الإسباني العنصرية؟ خطوات قوية 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 4 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي