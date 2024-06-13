ميسي: لن أشارك في أولمبياد باريس لهذه الأسباب

أوضح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أنه لن يشارك مع منتخب الأرجنتين الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب الأرجنتين الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد 2024 التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة ESPN: "المشاركة في الأولمبياد؟ تحدثت إلى خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأولمبي وتفهمنا الموقف نحن الاثنين".

وأضاف "من الصعب التفكير في الأولمبياد حاليا، لأننا نستعد لبطولة كوبا أمريكا وهذا سيعني عدم التواجد مع فريقي لشهرين أو 3 أشهر على التوالي".

وأردف نجم إنتر ميامي "الأهم من ذلك هو أنني لست في السن المناسب لأشارك في كل البطولات".

ويستعد ميسي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وتابع البالغ من العمر 36 عاما "يجب أن أختار بعناية، وسيكون من الصعب أن ألعب بطولتين متتاليتين".

وأتم "لقد كنت محظوظا جدا باللعب في الأولمبياد من قبل والفوز بالميدالية الذهبية. لقد كانت تجربة رائعة".

وحقق ميسي ذهبية أولمبياد بكين 2008 رفقة ماسكيرانو.

وكان ماسيكرانو قد أوضح حقيقة طلبه الاستعانة بمواطنه ليونيل ميسي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

قبل عدة أشهر، قال ماسيكرانو في تصريحات لصحيفة "أولي" الأرجنتينية: "حالة ميسي مشابهة جدا لحالة اللاعبين الآخرين في الخارج. سنتحدث وسنرى. هناك أيضا كوبا أمريكا، علينا أن نرى كيف سينتهي الأمر".

وأضاف "هناك صعوبة منطقية نوعا ما، وهي أن اللاعبين الذين سيذهبون إلى كوبا أمريكا سيغيبون عن ناديهم لفترة طويلة، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ولكن هناك دائما أمل في حضوره".

وأتم "ليس لدينا فكرة كبيرة عن القائمة النهائية، لأن هناك الكثير من الوقت قبل خوض المنافسات وكل شيء قابل للتغيير".

وبإمكان المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم في الأولمبياد الاستعانة بـ3 لاعبين من من تجاوز سنهم الـ23 عاما.

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس عن وقوع المنتخب الأرجنتيني ضمن الجولة الثانية رفقة المغرب وأوكرانيا والعراق.