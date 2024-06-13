دوري المحترفين - حسام عبد العال مدربا لنادي أسوان

الخميس، 13 يونيو 2024 - 12:45

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال - أسوان

أتم نادي أسوان اتفاقه مع حسام عبد العال لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويخوض نادي أسوان منافسات دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.

وسيتولى حسام عبد العال تدريب أسوان الذي توالى 3 مدربين على تدريبه بالموسم المنصرم.

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وقاد كل من: حمدي حمدان وهشام زكريا وتامر أبو جبل تدريب أسوان خلال الموسم المنصرم.

وسبق لحسام عبد العال تدريب أندية دكرنس والأولمبي وغزل المحلة قبل انتقاله لتدريب أسوان.

يذكر أن بتروجت وغزل المحلة ضمنا التأهل إلى الدوري الممتاز في انتظار تحديد الفريق الثالث من بين أندية (الترسانة - سبورتنج - منتخب السويس - حرس الحدود).

أسوان دوري المحترفين حسام عبد العال
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