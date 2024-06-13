سكاي: مدافع شتوتجارت يبلغ ناديه بالانضمام لبايرن

ذكرت شبكة سبورت ألمانيا أن الياباني هيروكي إيتو مدافع شتوتجارت أبلغ ناديه بأنه سيوقع لبايرن ميونيخ يوم الخميس.

وذلك بعدما يدفع النادي البافاري قيمة الشرط الجزائي في عقده مع شتوتجارت.

وتبلغ قيمة فسخ الشرط الجزائي في عقد هيروكي نحو 30 مليون يورو، حسب سكاي.

وأوضح التقرير أن إيتو سيوقع على عقد يربطه ببايرن حتى عام 2028.

وأضاف التقرير بأن انضمام إيتو إلى بايرن لن يؤثر على صفقة ضم جوناثان تاه من باير ليفركوزن، فالمفاوضات بين الناديين مستمرة.

ويبدو أن فينسيت كومباني مدرب بايرن الجديد يركز على دعم دفاعات بايرن قبل الموسم الجديد، إذ ذكرت صحيفة بيلد يوم الثلاثاء أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شفهي مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن من أجل ضمه في الصيف.

ولا ينوي اللاعب تمديد عقده مع ليفركوزن إلى ما بعد 2025، وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن بايرن على استعداد لدفع حوالي 20 مليون يورو في الصفقة.

بينما يريد ليفركوزن حاليا ضعف المبلغ، وهو ما لن يدفعه بايرن، وفقا لتقرير بيلد.

ويبدو أن بايرن ميونيخ سيبدأ في التعاقد مع أفضل لاعبي باير ليفركوزن ويأتي جوناثان تاه على رأس القائمة.

فالمدافع البالغ من العمر 28 عاما يظل في أعلى قائمة أولويات النادي البافاري لتدعيم خط الدفاع حسب بعض التقارير.

وذكرت التقارير أن في حالة رحيل تاه فإن واجهته المفضلة هي بايرن ميونيخ ويأتي بعد ذلك الدوري الإنجليزي.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

وتبلغ قيمة تاه حاليا 30 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الشهير.

video:1