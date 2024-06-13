بيراميدز: الدوري مازال طويلا.. والشيبي يملك قراره في أزمة الشحات

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الحديث عن المنافسة على لقب الدوري في الوقت الحالي مبكرا للغاية.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة جمعهم خلال 22 مباراة بالموسم الحالي.

وقال هاني سعيد عبر القناة الأولى: " بيراميدز لم يقترب من حسم الدوري مازال الحديث مبكرا عن هذا الأمر. لدينا 12 مباراة في مسابقة الدوري ما يدل على أن المنافسة مستمرة".

وأضاف "ندعم جميع لاعبي بيراميدز في أي أزمة يتعرضون لها. الشيبي له مطلق الحرية في تحديد موقفه من أزمة حسين الشحات".

وأتم "خاطبنا اتحاد الكرة للوقوف علي صحة مشاركة الشيبي من عدمها في المباريات المقبلة بعد تقديم الاستئناف. لن يتواجد اللاعب في قائمة أي مباراة قبل التأكد من صحة مشاركته".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن قبل أيام إيقاف الشيبي ست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكشف الاتحاد المصري يوم الأربعاء عن قرار إيقاف تنفيذ عقوبة محمد الشيبي بسبب استئناف اللاعب لحين الفصل في الأمر.

موقع البطولة المغربي قال وفقا لمصادره الخاصة إن إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز غير قانوني.

وأشار موقع البطولة المغربي وفقا لمصادره بصدور قرار من فيفا سيتم إعلام جميع الأطراف المعنية بالقضية بعدم قانونية إيقاف الشيبي.

ماذا حدث؟

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف الشيبي ست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص كرة القدم.

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.