NBA - بوسطن يضع يدا على اللقب بفوز ثالث على التوالي ضد دالاس

الخميس، 13 يونيو 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتكس

أصبح بوسطن سلتيكس على بعد فوز وحيد من حصد لقب دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعدما فاز منافسه دالاس مافريكس في المباراة الثالثة تواليا ضمن سلسلة نهائي المسابقة.

وتغلب بوسطن سلتيكس على دالاس مافريكس 106-99، ليتقدم في نتيجة سلسلة النهائي 3-0 ويبقى على بعد فوز وحيد من نيل اللقب.

اللقب سيكون رقم 18 لبوسطن في تاريخ البطولة وهو ما يجعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب، إذ يتقاسم القمة مع لوس انجلوس ليكرز برصيد 17 لقبا لكل منهما.

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وأصبحت الأمور أصعب على مافريكس، إذ لم يسبق لأحد أن عاد من التأخر 0-3 في أي سلسلة بالإقصائيات.

وانتصر سلتيكس بفضل الثلاثيات، فقد سجل الفريق 17 رمية ثلاثية من أصل 46، بنسبة 37%.

وتألق جايسون تايتوم وجايلين براون ثنائي بوسطن إذ سجل تايتوم 31 نقطة وبراون 30 نقطة.

على الجانب الآخر، سجل كايري إيرفينج 35 نقطة كأفضل مسجل لمافريكس.

فيما أضاف النجم لوكا دونتشيتش 27 نقطة، لكن خرج قبل النهاية بـ4 دقائق بسبب ارتكاب الخطأ الشخصي السادس له في اللقاء.

ويقام اللقاء الرابع يوم الجمعة.

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