NBA - بوسطن يضع يدا على اللقب بفوز ثالث على التوالي ضد دالاس

أصبح بوسطن سلتيكس على بعد فوز وحيد من حصد لقب دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعدما فاز منافسه دالاس مافريكس في المباراة الثالثة تواليا ضمن سلسلة نهائي المسابقة.

وتغلب بوسطن سلتيكس على دالاس مافريكس 106-99، ليتقدم في نتيجة سلسلة النهائي 3-0 ويبقى على بعد فوز وحيد من نيل اللقب.

اللقب سيكون رقم 18 لبوسطن في تاريخ البطولة وهو ما يجعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب، إذ يتقاسم القمة مع لوس انجلوس ليكرز برصيد 17 لقبا لكل منهما.

وأصبحت الأمور أصعب على مافريكس، إذ لم يسبق لأحد أن عاد من التأخر 0-3 في أي سلسلة بالإقصائيات.

وانتصر سلتيكس بفضل الثلاثيات، فقد سجل الفريق 17 رمية ثلاثية من أصل 46، بنسبة 37%.

JT, JB COMBINE FOR 61 IN GAME 3 ☘️ Tatum: 31 PTS, 6 REB, 5 AST Brown: 30 PTS, 8 REB, 8 AST Celtics take commanding 3-0 lead in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV... Game 4 is Friday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/MMEEPwijMB — NBA (@NBA) June 13, 2024

وتألق جايسون تايتوم وجايلين براون ثنائي بوسطن إذ سجل تايتوم 31 نقطة وبراون 30 نقطة.

على الجانب الآخر، سجل كايري إيرفينج 35 نقطة كأفضل مسجل لمافريكس.

فيما أضاف النجم لوكا دونتشيتش 27 نقطة، لكن خرج قبل النهاية بـ4 دقائق بسبب ارتكاب الخطأ الشخصي السادس له في اللقاء.

ويقام اللقاء الرابع يوم الجمعة.